Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1. hafta, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 2. hafta karşılaşmaları oynanacak. Haftanın programında dev mücadeleler basketbolseverleri bekliyor.

Basketbolda haftanın programı
Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 2. hafta müsabakaları yapılacak.
 
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
 
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
 
Bugün (26 Eylül Cuma):
 
19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
 
27 Eylül Cumartesi:
 
15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)
 
18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)
 
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
 
28 Eylül Pazar:
 
13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)
 
15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)
 
18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)
 
29 Eylül Pazartesi:
 
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
 
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
 
Bugün (26 Eylül Cuma):
 
17.00 OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyesispor (M. Sait Zarifoğlu)
 
27 Eylül Cumartesi:
 
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Çayırova Belediyesi (Gazanfer Bilge)
 
14.45 TED Ankara Kolejliler-Kipaş İstiklalspor (Gölbaşı)
 
16.30 Gaziantep Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Karataş Şahinbey)
 
18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)
 
28 Eylül Pazar:
 
14.45 Yalovaspor Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (90. Yıl)
 
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
 
18.15 Darüşşafaka Lassa-iLab Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
 
29 Eylül Pazartesi:
 
17.00 Fenerbahçe Koleji-Göztepe (Fenerbahçe Metro Enerji)
