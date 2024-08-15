Basketbolda dünya sıralamasına "olimpiyat" etkisi

ABD, liderliğini sürdürürken Sırbistan, Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi. Fransa, 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşti. Olimpiyatlarda yer almayan Türkiye, 27'nci sıraya geriledi.

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Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi
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15 Ağustos 2024 19:47
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları'nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.

Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.

Olimpiyatlarda mücadele etmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24'üncü sıradan 27'nciliğe geriledi.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 ABD 838.8 -
2 Sırbistan 758.9 +2
3 Almanya 755.3 -
4 Fransa 753 +5
5 Kanada 747.8 +2
6 İspanya 746.7 -4
7 Avustralya 732.5 -2
8 Arjantin 731.1 -
9 Letonya 711.4 -3
10 Litvanya 698.9 -
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