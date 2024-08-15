Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları'nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.
Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.
Olimpiyatlarda mücadele etmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24'üncü sıradan 27'nciliğe geriledi.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.
Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.
Olimpiyatlarda mücadele etmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24'üncü sıradan 27'nciliğe geriledi.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|ABD
|838.8
|-
|2
|Sırbistan
|758.9
|+2
|3
|Almanya
|755.3
|-
|4
|Fransa
|753
|+5
|5
|Kanada
|747.8
|+2
|6
|İspanya
|746.7
|-4
|7
|Avustralya
|732.5
|-2
|8
|Arjantin
|731.1
|-
|9
|Letonya
|711.4
|-3
|10
|Litvanya
|698.9
|-
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