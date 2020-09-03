Basketbolda Ankara Turnuvası'nın ikinci gün maçları tamamlandı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yer aldığı Ankara Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Basketbolda Ankara Turnuvası'nın ikinci gün maçları tamamlandı
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03 Eylül 2020 20:55
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yer aldığı Ankara Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın ikinci gününün ilk maçında Türk Telekom, Gaziantep Basketbol'u 74-61 yendi. Böylece Türk Telekom turnuvada 2'de 2 yaparken, Gaziantep temsilcisi ilk yenilgisini aldı.

Günün ikinci maçında Petkimspor, OGM Ormanspor'u 84-79 yendi. Petkimspor ilk galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise ikinci maçını da kaybetti.

Turnuva, 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Gaziantep Basketbol-Petkimspor, OGM Ormanspor-Türk Telekom maçlarıyla sona erecek.



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