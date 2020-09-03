Basketbolda Ankara Turnuvası'nın ikinci gün maçları tamamlandı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yer aldığı Ankara Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın ikinci gününün ilk maçında Türk Telekom, Gaziantep Basketbol'u 74-61 yendi. Böylece Türk Telekom turnuvada 2'de 2 yaparken, Gaziantep temsilcisi ilk yenilgisini aldı.
Günün ikinci maçında Petkimspor, OGM Ormanspor'u 84-79 yendi. Petkimspor ilk galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise ikinci maçını da kaybetti.
Turnuva, 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Gaziantep Basketbol-Petkimspor, OGM Ormanspor-Türk Telekom maçlarıyla sona erecek.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın ikinci gününün ilk maçında Türk Telekom, Gaziantep Basketbol'u 74-61 yendi. Böylece Türk Telekom turnuvada 2'de 2 yaparken, Gaziantep temsilcisi ilk yenilgisini aldı.
Günün ikinci maçında Petkimspor, OGM Ormanspor'u 84-79 yendi. Petkimspor ilk galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise ikinci maçını da kaybetti.
Turnuva, 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Gaziantep Basketbol-Petkimspor, OGM Ormanspor-Türk Telekom maçlarıyla sona erecek.