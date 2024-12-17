Basketbolcu Janis Timma intihar etti

CSKA Moskova'nın 32 yaşındaki Letonyalı milli basketbolcusu Janis Timma intihar etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Basketbolcu Janis Timma intihar etti
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17 Aralık 2024 09:21
Son güncelleme 17 Aralık 2024 12:45
CSKA Moskova'nın Letonyalı milli basketbolcusu Janis Timma intihar etti.

 Darüşşafaka'da geçen sezon forma giyen Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma, 32 yaşında hayatını kaybetti.

Letonya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada Timma'nın yaşamını yitirdiği belirtilerek ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Eşinden ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiği iddia edilen Janis Timma'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman dairesinde ölü bulunduğu bildirildi.

Timma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle birçok kulüp ve basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.

Letonyalı basketbolcu, kariyerinde Baskonia ve Olympiakos'un da arasında yer aldığı birçok takımda görev yaptı.

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