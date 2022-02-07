TFF 1. Lig'de Başkent derbisinde Gençlerbirliğii ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Owusu Kwabena ve 74. dakikada Mehmet Uçar kaydetti
Gençlerbirliği'nde Aaron Tshibola 42. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 48'e yükseltti. Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Altınordu'ya konuk olacak. Ankaragücü, İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Onur Özütoprak, Gökmen Baltacı, Nurettin Dinçer Demir
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül (Dk. 69 Serdarcan Eralp), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Sallalich (Dk. 62 Lualua), Belyaev (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Ömürcan Artan), Eleke (Dk. 77 İlker Karakaş)
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 85 Atakan Dama), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Şahverdi Çetin (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Abdullah Durak (Dk. 82 İshak Çakmak), Mehmet Murat Uçar, Zahid (Dk. 83 Hasan Hüseyin Acar), Chahechouhe (Dk. 59 Geraldo), Owusu
Goller: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu, Dk. 63 Owusu, Dk. 74 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 42 Tshibola (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 64 Belyaev, Dk. 82 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Owusu Kwabena ve 74. dakikada Mehmet Uçar kaydetti
Gençlerbirliği'nde Aaron Tshibola 42. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 48'e yükseltti. Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Altınordu'ya konuk olacak. Ankaragücü, İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Onur Özütoprak, Gökmen Baltacı, Nurettin Dinçer Demir
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül (Dk. 69 Serdarcan Eralp), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Sallalich (Dk. 62 Lualua), Belyaev (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Ömürcan Artan), Eleke (Dk. 77 İlker Karakaş)
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 85 Atakan Dama), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Şahverdi Çetin (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Abdullah Durak (Dk. 82 İshak Çakmak), Mehmet Murat Uçar, Zahid (Dk. 83 Hasan Hüseyin Acar), Chahechouhe (Dk. 59 Geraldo), Owusu
Goller: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu, Dk. 63 Owusu, Dk. 74 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 42 Tshibola (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 64 Belyaev, Dk. 82 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)