Başkan açıkladı: 'Bursaspor kapanabilir'

Bursaspor Başkanı, Bursa yerel basınındanyaptığı açıklamada kulübün kapanmak üzere olduğunu söyledi.Günay,Başkan Recep Günay ayrıca şunları söyledi:Türk futbolunun 6 şampiyonundan biri olan Bursaspor, 2009-2010 yılında tarihi bir şampiyonluk yaşadı. Ertuğrul Sağlam önderliğindeki yeşil-beyazlılar, Dimitar Ivankov, Ömer Erdoğan, Ali Tandoğan, Ivan Ergic, Pablo Batalla, Volkan Şen, Sercan Yıldırım ve Ozan İpek gibi yıldızlarla şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.Ligin son hafta heyecan fırtınasına sahne olmuştu. Fenerbahçe sahasında kendisine galibiyetin yeteceği maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmış Bursaspor ise sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.Bursaspor 1985-1986 sezonunda Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.Bursaspor tarihinde birçok önemli yıldız oyuncu yetiştirdi. Son dönemde yaptığı altyapı atılımlarıyla Okan Kocuk, Harun Tekin, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Serdar Kurtuluş, Serkan Kurtuluş, Ertuğrul Ersoy, Mehmet Zeki Çelik, Enes Ünal ve Altay Bayındır gibi oyuncuları yetiştirip büyük takımlara gönderen yeşil-beyazlılar yıllarca süre gelen borçların ödenmemesi ile tarihinin en zor günlerini yaşıyor.