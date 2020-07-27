Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı

Şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivertli bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2020 15:32
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivertli bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Şampiyon Medipol Başakşehir'in büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Turuncu-lacivertli bayrak, gün içerisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacak ve dalgalanacak.

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için