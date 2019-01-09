Başakşehir'in Alican transferinde rakamlar belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıda hedefini ilk 6 olarak belirleyen futbolcu fabrikası Altınordu, bir gencini daha Süper Lig'e gönderdi. Kırmızı-lacivertliler altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi ara dönemde 1 milyon Euro karşılığında Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'e sattı. Bu sezonu Altınordu'da geçirecek 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek seneden itibaren turuncu-lacivertli formayı giyeceği açıklandı.



Kasasına yaklaşık 6.3 milyon TL koymayı garantileyen Altınordu, Alican'ın başka kulübe satışı halinde Başakşehir'den yüzde 25 de pay alacak.



Bu sezon başında 18 yaşındaki kaleci Berke ve 21 yaşındaki Barış'ı 4 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye uğurlayan Altınordu, son 6 yılda toplam 5 genç futbolcusundan çok önemli gelirler elde etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın öz kaynaklara verdiği değer sonucunda tüm Avrupa'ya adını duyurmayı başaran Altınordu, ilk olarak 2016-17 sezonu başında stoperi Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga ekibi Freiburg'a, kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i de yine Başakşehir'e gönderdi. Freiburg'tan 2.5 milyon Euro bonservis alan Altınordu, koydurduğu bonuslarla birlikte Çağlar'dan 3.3 milyon Euro para kazandı.

