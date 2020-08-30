Başakşehir, yeni sol bekini Inter'den alıyor!

Başakşehir'de Gael Clichy ile yolların ayrılmasının ardından sol bek transferinde harekete geçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Başakşehir, yeni sol bekini Inter'den alıyor!
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30 Ağustos 2020 20:45
Gael Clichy ile yollarını ayıran Başakşehir, yerine İtalya'dan transfer yapmak için girişimlere başladı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre son şampiyon, geçen sezon kiralık olarak Fiorentina forması giyen Dalbert'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif yaptı.

Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncunun senelik 1.5 milyon euroluk bir ücret istediği belirtildi.

Inter'in 2017'de Nice'ten 21 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Dalbert, geçen sezon Fiorentina'da 34 maça çıktı ve 9 asist yaptı.

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