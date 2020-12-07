Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı için Fransa'ya geldi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı maç için Fransa'ya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı için Fransa'ya geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2020 18:16
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı maç için Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertliler, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG-Medipol Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için