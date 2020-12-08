Başakşehir ırkçılık sonrası sahadan çekildi

Soyunma odasında toplantı yapıldı, 10 dakika erteleme kararı alındı.

Şampiyonlar Ligi son hafta maçında PSG'ye konuk olan temsilcimiz Başakşehir, maçtaki ırkçılık skandalı sonrası sahadan çekildi.Maçın hakemi Hategan, 14. dakikada Başakşehir kulübesindeki antrenör Pierre Webo'yu kırmızı kartla dışarıya gönderdi. Pierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki gösterdi. Ardından yedek kulübesinde bulunan Okan Buruk ve Demba Ba da orta hakeme 4. hakemin kullandığı ifadeyi ileterek, kendisini sahadan çıkarmasını istedi.Bu dakikadan sonra uzun süre tartışma yaşanırken, maçın orta hakemi ve 4. hakem, herhangi bir aksiyon almamayı tercih etti. Bu yaşananların ardından Başakşehir oyuna devam etmeyeceğini belirterek, soyunma odasına gitti.