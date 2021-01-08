Başakşehir, İrfan Can için G.Saray'dan Marcao + 3M€ istedi

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda İrfan Can Kahveci'nin transferi için tüm kozlarını oynamaya başlayan Galatasaray, Başakşehir ile masaya oturdu.
İrfan Can Kahveci'yi satmak istemeyen Başakşehir, Galatasaray'ın cazip bir teklif yapması durumunda stratejisini değiştirecek.
İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ile masaya oturan Galatasaray, 2 milyon euro + MBaye Diagne, Luyindama, Emre Akbaba (sözleşmesi bitiyor), Ömer Bayram'ı (sözleşmesi bitiyor) takasta teklif etti ancak Başakşehir bu teklifi geri çevirdi.
Galatasaray'dan Marcao + 3 milyon euro da bonservis ücreti talep eden Başakşehir, sarı-kırmızılı takımdan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.
Geçtiğimiz transfer döneminde Roma ile Marcao'nun transferi için görüşen ve 10 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, Marcao için 15 milyon euroluk bonservis bedeli belirlemişti.
İrfan Can Kahveci'yi satmak istemeyen Başakşehir, Galatasaray'ın cazip bir teklif yapması durumunda stratejisini değiştirecek.
İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ile masaya oturan Galatasaray, 2 milyon euro + MBaye Diagne, Luyindama, Emre Akbaba (sözleşmesi bitiyor), Ömer Bayram'ı (sözleşmesi bitiyor) takasta teklif etti ancak Başakşehir bu teklifi geri çevirdi.
Galatasaray'dan Marcao + 3 milyon euro da bonservis ücreti talep eden Başakşehir, sarı-kırmızılı takımdan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.
Geçtiğimiz transfer döneminde Roma ile Marcao'nun transferi için görüşen ve 10 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, Marcao için 15 milyon euroluk bonservis bedeli belirlemişti.