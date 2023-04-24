Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü, Giresunspor maçının ardından sosyal medyada yayılan Emre Belözoğlu videosu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması
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24 Nisan 2023 23:19
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı Giresunspor locasından takip ederken, Belözoğlu'na ait olduğu ifade edilen bir video gündem oldu

Medipol Başakşehir Kulübü, Giresunspor maçında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kullandığı belirtilen küfürlü ifadeler hakkında bir açıklama yaptı.

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun videosu hakkında; "Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur." denildi. 

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