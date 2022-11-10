Başakşehir'de, Galatasaray mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.
Medipol Başakşehir, cuma akşam yapacağı idmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.
Medipol Başakşehir, cuma akşam yapacağı idmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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