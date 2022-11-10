Başakşehir'de, Galatasaray mesaisi sürüyor

Başakşehir, yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de, Galatasaray mesaisi sürüyor
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10 Kasım 2022 23:27
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, cuma akşam yapacağı idmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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