Başakşehir, Çağdaş Atan ile yola devam kararı aldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 2 sezondur teknik direktörlük görevinde bulunan Çağdaş Atan ile yola devam edeceklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Açıklamada yola devam kararı alındığı aktarılırken şu sözlere yer verildi, "2 yıldır teknik direktörümüz olarak başarılarımızda önemli payı bulunan Çağdaş Atan ile yola devam ediyoruz.".
İşte açıklama metninin tamamı:
Açıklamada yola devam kararı alındığı aktarılırken şu sözlere yer verildi, "2 yıldır teknik direktörümüz olarak başarılarımızda önemli payı bulunan Çağdaş Atan ile yola devam ediyoruz.".
İşte açıklama metninin tamamı:
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....