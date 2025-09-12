12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak!

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

12 Eylül 2025 13:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak!
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamayan (Kayserispor ile 1-1, Eyüpspor ile 0-0) turuncu-lacivertliler, topladığı 2 puanla 13. basamakta kendine yer buldu.


Avrupa kupalarına da veda eden Başakşehir, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli takımda geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli görev yapıyor.

Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 3 puanla 11. sırada bulunuyor.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
