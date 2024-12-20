UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaştı. Jan Breydel Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.Başakşehir'in golü 74. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi. Brugge, 82. dakikada Brunner ile eşitliği yakaladı.Başakşehir bu sonuçla 6 puanda kaldı. İlk 24'e giremeyen temsilcimiz turnuvaya veda etti. Puanını 11'e çıkaran Brugge ise ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna çıktı.Başakşehir, Piatek'in 74. dakikada attığı golle umutlandı. Sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası içindeki Crespo'yu gördü. O bekletmeden penaltı noktasındaki Piatek'e bıraktı. Polonyalı golcü sağ ayağıyla yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.Başakşehir, 82. dakikada Brunner'in golüne engel olamadı. Magnee'nin sağdan kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Brunner iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Konferans Ligi'nde son oynadıkları Heidenheim karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.Çağdaş Atan, cezası sona eren Ousseynou Ba'ya ilk 11'de görev verirken, Hamza Güreler'i yedek kulübesine çekti.Atan, Cercle Brugge karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Joao Figueiredo ve Emre Kaplan yer aldı.Başakşehir'de Belçika'ya getirilen Philippe Keny ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.Cercle Brugge ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu.Kapasitesi 29 bin olan Jan Breydel Stadı'nın büyük bölümü boş kaldı. Tribünlerde yaklaşık 7 bin Belçikalı ve 500 Türk taraftar yer aldı.Belçika'da maç saatinde hava sıcaklığı 5 derece, hissedilen hava sıcaklığı ise rüzgar nedeniyle -2 derece oldu.6. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan kale içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Augusto'nun dönerek şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'den sekti. Magnee, ceza sahasında yükseklik kazanan topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.29. dakikada Başakşehir atağında Lima'nın sol kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Kemen uçarak kafayı vurdu, top üstten dışarıya gitti.33. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kemen kendi yarı sahasından sürdüğü topla rakip ceza sahası önüne kadar getirdiği topu sağ kanattaki Duarte'ye bıraktı. Bu oyuncun ortasında ceza sahasında Davidson'dan seken topu önünde bulan Crespo'nun çaprazdan yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.52. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kemen'in uygun pozisyonda sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Delanghe'de kaldı.54. dakikada Magnee'nin sol kanattan yaptığı ortaya altı pas önünde Augusto'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.74. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Crespo, penaltı noktası önündeki Piatek'e yerden pasını gönderdi. Piatek'in gelişine ayak içiyle vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.82. dakikada Cercle Brugge beraberliği yakaladı. Magnee'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Brunner topu ağlara yolladı: 1-190+7. dakikada Başakşehir tur için önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir kalecisi kafayı vurdu, Cercle Brugge kalecisi Delanhge çizgi üzerinde topu kurtardı. Seken topu da Ba'dan önce kaleci kontrol etti.: Jan Breydel: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan): Delanghe, Utkus (Dk. 61 Diakite), Ravych, Miangue, Somers, De Wilde (Dk. 70 Agyekum), Francis (Dk. 81 Bruggen), Magnee, Minda (Dk. 61 Efekele), Brunner, Augusto (Dk. 61 Olaigbe): Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima (Dk. 90+3 Emre Kaplan), Onur Ergün (Dk. 90+3 Hamza Güreler) Crespo (Dk. 88 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 81 Figueiredo), Kemen, Davidson, Piatek: Dk. 74 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 82 Brunner (Cercle Brugge)Dk. 30 Magnee (Cercle Brugge), Dk. 35 Muhammed Şengezer, Dk. 45+1 Onur Ergün, Dk. 70 Ba (RAMS Başakşehir)