Başakşehir, Alanya'yı ağırlıyor

Başakşehir, Süper Lig'de pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Alanya'yı ağırlıyor
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17 Ağustos 2024 13:11
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

RAMS Başakşehir ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor da sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Portekizli orta saha oyuncusu Djalo bu maçta da forma giyemeyecek.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, hafta içinde oynadığı 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Başakşehir deplasmandaki ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

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