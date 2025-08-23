23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
0-014'
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-015'
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
0-015'
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
0-015'
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
0-015'
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
0-015'
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Barış Alper Yılmaz için kadro dışı yanıtı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Barış Alper, Kayseri kafilesinde yer almadı. Abdullah Kavukcu, milli futbolcunun kadro dışı kaldığı haberlerini ise yalanladı.

Galatasaray'da transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hafta içinde bazı antrenmanlara çıkmayan milli futbolcu, Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmanda da yer almadı.

Kayserispor maçı öncesi cumartesi günü erken saatlerde Kemerburgaz'a gelen Barış Alper, takımla birlikte çalışmadı ve salonda bireysel çalışma yaptı.


Barış, bu gelişmenin ardından Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da Barış Alper ile birlikte hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina da Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

KADRO DIŞI DEĞİL

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper için açıklama yaptı. Kavukcu, milli futbolcunun kadro dışı kalmadığını söyledi.

Abdullah Kavukcu'nun sözleri şu şekilde:

"Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan "Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı" yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

GALATASARAY'IN KAYSERİSPOR KADROSU

Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın yer almadığı Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu şu şekilde:

Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

