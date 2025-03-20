Barış Alper'den 7 bölgede kariyer sezonu

Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un saha içindeki en büyük yardımcılarından biri ise Barış Alper Yılmaz oldu.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Barış Alper'den 7 bölgede kariyer sezonu
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20 Mart 2025 11:09
Galatasaray'a kanat forvet olarak gelen; Buruk'un dokunuşuyla tam bir jokere dönüşen milli futbolcu hocası nerede isterse orada forma giydi.

Bu sezon rotasyonu daralan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da Okan Buruk'un imdadına koşan isim oldu.

NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA

Zaman zaman dörtlü savunmanın sağında ve solunda oynayan milli futbolcu ihtiyaç duyulduğunda ise üçlü savunmalı kurguda hem sağ hem sol kanat bek olarak görev yaptı.

Hücuma dönük sol ve sağ kanatlarda da görev yapan Barış Alper, Buruk'un santrfora ihtiyacı olduğunda da santrfora geçti.

BU SEZON 40 MAÇA ÇIKTI

2024-25 sezonunda 40 maça çıkan milli futbolcu 11 gol atarken 5 golün de hazırlayıcısı oldu.

Victor Osimhen'le son haftalarda iyi bir uyum yakalayan 25 yaşındaki yıldız bu sezon sadece iki maç kaçırdı; bir mücadelede ise dinlendirildi.

Geçen sezon 7 golle Galatasaray'daki en golcü sezonunu geçiren Barış, 11 gol ile Keçiörengücü'ndeki performansını da geride bıraktı.

 

 

 

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