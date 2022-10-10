İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Nou Camp'ta oynanan mücadeleyi Katalan devi 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 17. dakikada Pedri kaydetti.
Bu sonucun ardından Barcelona, 22 puana yükseldi. Celta Vigo, 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Real Madrid ile El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Celta Vigo, evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak.
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 17. dakikada Pedri kaydetti.
Bu sonucun ardından Barcelona, 22 puana yükseldi. Celta Vigo, 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Real Madrid ile El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Celta Vigo, evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak.
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