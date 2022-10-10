Barcelona tek attı, 3 aldı

La Liga'da Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu Pedri'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona tek attı, 3 aldı
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10 Ekim 2022 00:04
İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Nou Camp'ta oynanan mücadeleyi Katalan devi 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 17. dakikada Pedri kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcelona, 22 puana yükseldi. Celta Vigo, 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Real Madrid ile El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Celta Vigo, evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak.

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