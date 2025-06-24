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Barcelona'nın Ansu Fati için planı!

Barcelona, Monaco'ya kiralamayı planladığı Ansu Fati'nin transferden önce sözleşmesini uzatmak ve 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine bir geri alım hakkı eklemek istiyor.

calendar 24 Haziran 2025 17:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın Ansu Fati için planı!
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Barcelona, takımın 22 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati'yi Monaco'ya göndermeye hazırlanıyor.

Monaco, Fati'yi satın alma opsiyonuyla Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katacak. Genç futbolcu için satın alma opsiyonunun ise 11 milyon euro olması bekleniyor.

28 MİLYON EURO

Cadena SER'de yer alan habere göre, Barcelona, Fati'nin Monaco'ya kiralık transferinden önce genç futbolcunun 2027'de bitecek sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmak istiyor. Katalan ekibinin ayrıca Fati'nin sözleşmesine bir öncelikli geri alım hakkı eklemek istediği ve bu rakamın 28 milyon euro olduğu yazıldı.


Barcelona ve Monaco'nun Fati için görüşmeleri kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

GOL VE ASİSTİ YOK

Geçtiğimiz sezon Barcelona'da beklenen performansı sergileyemeyen Fati, yalnızca 11 resmi maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısında bulunamadı. Sakatlık problemleriyle mücadele eden İspanyol oyuncu, Monaco'da yeniden form tutmayı ve eski günlerine dönmeyi amaçlıyor.


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