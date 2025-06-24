Barcelona'nın Ansu Fati için planı!

Barcelona, takımın 22 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati'yi Monaco'ya göndermeye hazırlanıyor.Monaco, Fati'yi satın alma opsiyonuyla Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katacak. Genç futbolcu için satın alma opsiyonunun ise 11 milyon euro olması bekleniyor.Cadena SER'de yer alan habere göre, Barcelona, Fati'nin Monaco'ya kiralık transferinden önce genç futbolcunun 2027'de bitecek sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmak istiyor. Katalan ekibinin ayrıca Fati'nin sözleşmesine bir öncelikli geri alım hakkı eklemek istediği ve bu rakamın 28 milyon euro olduğu yazıldı.Barcelona ve Monaco'nun Fati için görüşmeleri kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Barcelona'da beklenen performansı sergileyemeyen Fati, yalnızca 11 resmi maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısında bulunamadı. Sakatlık problemleriyle mücadele eden İspanyol oyuncu, Monaco'da yeniden form tutmayı ve eski günlerine dönmeyi amaçlıyor.