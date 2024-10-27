Barcelona'dan Real Madrid'e gönderme!

Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 mağlup ederken Katalan ekibinin sosyal medya hesabından da dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona'dan Real Madrid'e gönderme!
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27 Ekim 2024 00:03
Barcelona, Real Madrid derbisinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Katalan ekibi, 4-0 kazanılan El Clasico'da Lamine Yamal'ın attığı 3. golün ardından, "Gerçekle baş edemezsiniz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Barcelona, maçın ardından ise teknik direktör Hansi Flick'in bir fotoğrafını kullanarak, "Kişisel değil, sadece bir iş." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın bu paylaşımları büyük yankı uyandırdı ve çok sayıda etkileşim aldı.

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