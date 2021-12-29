Barcelona'da 3 isim daha Kovid-19

Barcelona'da korona vakaları artmaya devam ediyor. Katalan devinde bu kez 3 futbolcu hastalığa yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da 3 isim daha Kovid-19
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29 Aralık 2021 15:27
İspanya ekibi Barcelona'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Fransız futbolcular Ousmane Dembele ve Samuel Umtiti ile İspanyol oyuncu Gavi'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Takımda daha önce Fransız Clement Lenglet, Brezilyalı Dani Alves, İspanyol Jordi Alba ve Alejandro Balde'nin testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklanmıştı.


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