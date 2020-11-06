Barça'da yaprak dökümü yaşanacak!

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, performansından memnun olmadığı 5 isimle yolların ayrılmasını istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barça'da yaprak dökümü yaşanacak!
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06 Kasım 2020 19:46
Barcelona'da yaşanan kriz ortamı sürmeye devam ediyor. Ligde istediği sonuçları alamayan La Liga devinde, Ronald Koeman 5 ismi gözden çıkardı.

Barcelona'da 6 hafta sonunda 8 puanda kalınması ve lider Sociedad'ın 9 puan gerisine düşülmesi yeniden eleştirilerin artmasına neden oldu.

KIŞ TRANSFERDE YOLLAR AYRILACAK

Hollandalı teknik direktör Koeman, Barcelona yönetimine 5 ismi gözden çıkardığını bildirdi.

Bu isimler Ousmane Dembele, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, Junior Firpo, Carles Alena oldu. Barcelona yönetimi kış transfer döneminde bu oyuncuları kadrosundan çıkarmak isteyecek.

 



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