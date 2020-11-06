Barça'da yaprak dökümü yaşanacak!

Barcelona'da yaşanan kriz ortamı sürmeye devam ediyor. Ligde istediği sonuçları alamayan La Liga devinde, Ronald Koeman 5 ismi gözden çıkardı.



Barcelona'da 6 hafta sonunda 8 puanda kalınması ve lider Sociedad'ın 9 puan gerisine düşülmesi yeniden eleştirilerin artmasına neden oldu.



KIŞ TRANSFERDE YOLLAR AYRILACAK



Hollandalı teknik direktör Koeman, Barcelona yönetimine 5 ismi gözden çıkardığını bildirdi.



Bu isimler Ousmane Dembele, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, Junior Firpo, Carles Alena oldu. Barcelona yönetimi kış transfer döneminde bu oyuncuları kadrosundan çıkarmak isteyecek.







