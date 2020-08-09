Lionel Messi, 30 Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında tam 27 gol attı! Daha iyisi yok. #UCL pic.twitter.com/1lhGszUB9A



— Sporx (@sporx) August 8, 2020

Barcelona, Lionel Messili dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kaybetmiyor.Lionel Messi, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gruptan sonraki ilk eleme turunda Messi, toplam 30 maçta 27 gol attı ve takımının bu eleme turunu geçmesini sağladı. Napoli ise Messi'nin gol attığı 13. takım oldu.Messi ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı takım sayısını 35'e çıkardı ve kendisine ait rekoru geliştirdi.