Barça, Messi ile 'son 16' kaybetmiyor!

Barcelona, Lionel Messi döneminde Şampiyonlar Ligi son 16 turunu sorun yaşamadan geçmesini biliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Barça, Messi ile 'son 16' kaybetmiyor!
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09 Ağustos 2020 01:55
Barcelona, Lionel Messili dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kaybetmiyor.

Lionel Messi, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gruptan sonraki ilk eleme turunda Messi, toplam 30 maçta 27 gol attı ve takımının bu eleme turunu geçmesini sağladı. Napoli ise Messi'nin gol attığı 13. takım oldu.

Messi ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı takım sayısını 35'e çıkardı ve kendisine ait rekoru geliştirdi.




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