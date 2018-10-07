Banvit sahasında dağıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta karşılaşmasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Banvit'i 81-59 yendi.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Konuk ekipte Thornton, Berkay Candan, Hayes ve Williams, ev sahibi ekipte ise Ercan Osmani ile Şehmus Hazer'in basketler bulduğu ilk periyot, 17-17 tamamlandı.İkinci periyotta Perez ile dış atışlardan sayılar bulan Banvit, 15. dakikada 7 sayılık (30-23) fark yakaladı. Hayes, Oğulcan Baykan ve Berkay Candan ile basketler kazanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, farkı kapatıp, 35-33 öne geçerken, devreye de 40-37 galip durumda girdi.İkinci yarıya hücum ve savunmada etkili başlayan konuk ekip, Banvit'in top kayıplarını iyi değerlendirdi. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Tiby ile Eldridge'nin sayılarıyla son periyoda girilirken farkı 13 sayıya (64-51) çıkardı.Son çeyreğe Tiby ve Hayes'in basketleriyle başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 35. dakikada farkı 27 sayıya (51-78) çıkardı. Konuk ekip, etkili oyununu sürdürüp, maçtan 81-59 galip ayrıldı.Banvit'te Perez 10 sayı ile oynarken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol takımında Williams 20, Hayes 18, Eldiridge 13 ve Tiby 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.