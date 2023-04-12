Bandırmaspor: 'Tek hedefimiz play-off'

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, deplasmanda 1-0 kazandıkları Manisa FK maçı sonrası, play-off hedefi için önemli bir maçı kazandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Bugünkü müsabakada biz maça inanılmaz motive başladık. Bir kişi eksik kalmamız bile oyun ritmimizi bozmadı. Hatları daralttık, rakibe oyun alanı bırakmadık. 90 dakika bir pozisyon verdik, direkten dönen pozisyon. Ondan başka da vermedik. Canla başla mücadele eden, 2-3 haftadır kazanarak yoluna devam eden bir Bandırmaspor var. Ligin son maçına kadar play-off hedefini kovalayan bir Bandırma takımı olacak. Maçları kazanıp Bandırmaspor'u hedeflediği noktaya taşımayı düşünüyoruz. Bu sene olmasa bile önümüzdeki sene Bandırmaspor'un hedeflediği yere çıkacağına olan inancımız tam. İnanılmaz bir yönetimimiz var. Her türlü övgüyü hak eden bir takımımız var. Oyuncu grubumuzu kutluyorum. İnşallah Sakaryaspor maçını da kazanırız ve ilerleyen haftalara daha ümitli bakarız."





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