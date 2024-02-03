Bandırmaspor: ''Hedefimiz Süper Lig'de olmak''

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor: ''Hedefimiz Süper Lig'de olmak''
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03 Şubat 2024 00:07
Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1-0 kaybedilen Sakaryaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu, maçın ilk yarısını domine ederek oynadıklarını söyledi.

İlk yarıdaki pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Eroğlu, "İkinci yarıda üstünlük biraz daha rakibe geçti. Rakibe ne kadar pozisyon vermesek de duran toptan gol yedik, üzgünüz bu anlamda. Maçın ilk yarısındaki oyundan fazlasıyla memnunum. İlk 45 dakikada özellikle hem hücum hem savunma bölümünü iyi oynadık, gol atmamız gerekiyordu o dakikalarda. İkinci yarıdan memnun değilim, daha iyi oynamamız gerekiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Hedefimiz devam ediyor, sezon sonunda Süper Lig'de olmak. Bunun için eksiklerimizi tamamlayacağız, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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