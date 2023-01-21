Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u 4 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Mesut Bakkal'ın ekibi Bandırmaspor ile Özcan Bizati'nin yönetimindeki Tuzlaspor karşı karşıya geldi.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 4-1 kazanırken goller; 13. dakikada Fatih Kurucuk, 69. dakikada Sedat Şahintürk ve 71 ile 90. dakikalarda Dimitrios Manos'tan geldi. Konuk ekip Tuzlaspor'un tek golünü ise 2. dakikada Kevin Mata kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bandırmaspor 34 puana yükselirken, son 6 maçında 5. kez mağlup olan Tuzlaspor 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Tuzlaspor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.





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