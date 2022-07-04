Bandırmaspor'dan stopere takviye

Bandırmaspor, savunmasını Polonyalı Mateusz Holownia ile güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'dan stopere takviye
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04 Temmuz 2022 21:44
Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Legia Varşova, Ruch Chorzow, Slask Wroclaw ve Wisla Krakow takımlarında oynayan Holownia'nın, 145 maçta 12 gol attığı bildirildi.

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