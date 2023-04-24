Bandırmaspor: 'Büyük hayal kırıklığı oldu'

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta maçında Erzurumspor FK'ye 4-2 mağlup olan Beyçimento Bandırmaspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.



Şengül, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını ve basit hatalardan gol yediklerini söyledi.



Gol yedikten sonra ritimlerinin bozulduğunu ifade eden Şengül, şöyle konuştu:



"Rakibimizin yakaladığı pozisyonlara reaksiyon veremedik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama ligin son maçına kadar elimizden geleni yapıp hedeflenen noktaya ulaşmaya çalışacağız. Bu maç bizim için çok büyük bir kayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Düzeltip yolumuza devam edeceğiz."









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