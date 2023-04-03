Bandırmaspor: 'Bu sonuç özgüven getirir'

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından son iki haftada kötü mağlubiyetler aldıklarını söyledi.



Son iki haftada eksik oyuncularla maçı tamamladıklarına işaret eden Şengül, şunları kaydetti:



"Aldığımız farklı mağlubiyetler moralimizi bozmuştu. Bu maç moral olarak toparlanmamızı sağladı. Oyuncularımı kutluyorum mücadeleden dolayı. Oyunsal anlamda da bir şeyler yapmamız lazım. İlerleyen haftalarda play-off kovalamak istiyoruz. Ligin sonunda play-off'a kalmak istiyoruz. Bu maçta aldığımız bir puan öz güven kazandırdı. İnşallah bundan sonra kazanarak devam ederiz."





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