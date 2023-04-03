Bandırmaspor: "Bu sonuç özgüven getirir"

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor: 'Bu sonuç özgüven getirir'
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03 Nisan 2023 00:46
Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından son iki haftada kötü mağlubiyetler aldıklarını söyledi.

Son iki haftada eksik oyuncularla maçı tamamladıklarına işaret eden Şengül, şunları kaydetti:

"Aldığımız farklı mağlubiyetler moralimizi bozmuştu. Bu maç moral olarak toparlanmamızı sağladı. Oyuncularımı kutluyorum mücadeleden dolayı. Oyunsal anlamda da bir şeyler yapmamız lazım. İlerleyen haftalarda play-off kovalamak istiyoruz. Ligin sonunda play-off'a kalmak istiyoruz. Bu maçta aldığımız bir puan öz güven kazandırdı. İnşallah bundan sonra kazanarak devam ederiz."

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