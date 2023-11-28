Orlando Magic'in forveti Paolo Banchero ve Phoenix Suns guardı Devin Booker, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.



Banchero 23.5 sayı, 5.5 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla tamamladığı haftada Magic'i 4-0'lık bir seriye taşımıştı.



Booker ise aynı şekilde Suns'la oynadığı dört karşılaşmadan da galip ayrıldığı haftada, 30.3 sayı, 5.3 ribaund ve 7.8 asistlik istatistikleri yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU