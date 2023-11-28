Banchero ve Booker, NBA'de Haftanın Oyuncuları!

Orlando Magic'in forveti Paolo Banchero ve Phoenix Suns guardı Devin Booker, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Banchero ve Booker, NBA'de Haftanın Oyuncuları!
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28 Kasım 2023 10:28
Orlando Magic'in forveti Paolo Banchero ve Phoenix Suns guardı Devin Booker, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Banchero 23.5 sayı, 5.5 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla tamamladığı haftada Magic'i 4-0'lık bir seriye taşımıştı.

Booker ise aynı şekilde Suns'la oynadığı dört karşılaşmadan da galip ayrıldığı haftada, 30.3 sayı, 5.3 ribaund ve 7.8 asistlik istatistikleri yakalamıştı.

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