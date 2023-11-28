Orlando Magic'in forveti Paolo Banchero ve Phoenix Suns guardı Devin Booker, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.
Banchero 23.5 sayı, 5.5 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla tamamladığı haftada Magic'i 4-0'lık bir seriye taşımıştı.
Booker ise aynı şekilde Suns'la oynadığı dört karşılaşmadan da galip ayrıldığı haftada, 30.3 sayı, 5.3 ribaund ve 7.8 asistlik istatistikleri yakalamıştı.
Banchero 23.5 sayı, 5.5 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla tamamladığı haftada Magic'i 4-0'lık bir seriye taşımıştı.
Booker ise aynı şekilde Suns'la oynadığı dört karşılaşmadan da galip ayrıldığı haftada, 30.3 sayı, 5.3 ribaund ve 7.8 asistlik istatistikleri yakalamıştı.
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