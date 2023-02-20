Balıkesirspor'dan Ayberk'e veda

Balıkesirspor, altyapısında yetişip Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer olan Ayberk Kaygısız'a veda mesajı yayınladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'dan Ayberk'e veda
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20 Şubat 2023 14:27
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Baynet İnşaat Balıkesirspor, altyapısında yetişip Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer olan Ayberk Kaygısız'a veda mesajı yayınladı.

"Yolun açık olsun Ayberk Kaygısız" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "7 yaşında kulübümüzün kapısından içeriye girip 11 sene boyunca her yaş grubunda formamımızı başarıyla terleten ve milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren genç futbolcumuz Ayberk Kaygısız, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'ne, 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak transfer olmuştur. Bu şehrin çocuklarına olan inancımızı kuvvetlendiren ve bizleri gururlandıran Ayberk'e, kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Balıkesirspor'da 2020-2021 sezonunda A takımda forma giymeye başlayan Ayberk, bu sezon 2'nci Lig'de 21 maçta 3 golle oynamıştı.
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