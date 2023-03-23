Balıkesirspor'a umut

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından çıkamayan Balıkesirspor, Futbol Federasyonu'nun 6 Şubat'taki deprem felaketleri nedeniyle ligden çekilen 2 takım sonrası grupta 4 yerine 2 ekibin küme düşeceğini açıklamasıyla biraz olsun umutlandı.



Normalde 17 puanla kurtuluş barajının 10 puan gerisinde olan Balıkesirspor'un bu kararla düşme hattından çıkan Uşakspor'la arasında 3 puanlık fark bulunuyor.



TFF'nin açıkladığı kararla resmen düşme potasından sıyrılan Uşakspor'un 20 puanı var. Grupta ikinci yarıda daha önce ligden çekilen Diyarbekirspor'a 1-0 yenilen Balıkesirspor, kalan 11 haftada Adıyamanspor FK'yla oynaması gereken maçtan hükmen 3 puan alacak.



Yine Diyarbekirspor'u ikinci devrenin ilk haftasında yenen Uşakspor da Adıyaman FK maçını hükmen 3 puanla geçecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ