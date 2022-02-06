Bakan Koca'dan için TURKOVA için teşekkür!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol kulüplerine TURKOVAC'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bakan Koca'dan için TURKOVA için teşekkür!
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06 Şubat 2022 00:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçlara yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkür etti.

Koca, Fenerbahçe Spor Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü, Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor Futbol Kulübü için Twitter hesabından ayrı ayrı paylaştığı teşekkür mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC, taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur."

Koca, paylaşımlarında futbol takımlarının formalarında TURKOVAC yazısının görüldüğü fotoğraflara da yer verdi.

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