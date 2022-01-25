Bahçeşehir Koleji, London Lions deplasmanında!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda London Lions'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, London Lions deplasmanında!
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25 Ocak 2022 15:20
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi London Lions'la karşılaşacak.

Londra'daki Copper Box Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

İlk turda mücadele ettiği E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci turda yer aldığı L Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Grubunda oynadığı tüm maçları kaybeden London Lions ise son basamakta bulunuyor.

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