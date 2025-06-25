Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Hunter Hale'ı kadrosuna kattı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hale, 2025-2026 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nde yer alacak.
Son olarak Yunanistan temsilcisi AEK'nin formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hale, 2025-2026 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nde yer alacak.
Son olarak Yunanistan temsilcisi AEK'nin formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.
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