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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Hunter Hale'ı kadrosuna kattı

Bahçeşehir Koleji, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile anlaşmaya vardı. Hale, 2025-2026 sezonunda kırmızı-lacivertli formayı giyecek.

calendar 25 Haziran 2025 13:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Hunter Hale'ı kadrosuna kattı
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hale, 2025-2026 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nde yer alacak.

Son olarak Yunanistan temsilcisi AEK'nin formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.


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