Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibiyle çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.
Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
İstanbul temsilcisi, organizasyonda oynadığı 2 maçı da kazanarak haftaya ldierlik koltuğunda giriyor.
Geçen hafta Türk derbisinde Beşiktaş'ı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
İstanbul temsilcisi, organizasyonda oynadığı 2 maçı da kazanarak haftaya ldierlik koltuğunda giriyor.
Geçen hafta Türk derbisinde Beşiktaş'ı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.