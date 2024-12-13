Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma: 'Kaybedilmiş bir şey yok'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün Samandıra'da yaptığı toplantıda hocaya ve takıma moral verdi.
Toplantıda Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.
Başkan Koç, toplantıda oyunculardan kafalarını kaldırıp bir an önce toparlanarak, önlerindeki maçlarda kayıp puanları telafi etmelerini istedi.
"BİRBİRİNİZE SARILIN!"
Ali Koç, takıma yaptığı konuşmada "Futbol çok dinamik. Bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın, kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş tek bir şey var moral! Bu morali de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Özellikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada biz nasıl bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Tam birlik ve beraberlik zamanı. Şikayet mikayet yok, takım olma zamanı. UEFA'dan da playoff'a kalacağız. Sezon sonunda da mutlaka şampiyon olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Birbirinizle kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin." ifadelerini kullandı.
Toplantıda Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.
Başkan Koç, toplantıda oyunculardan kafalarını kaldırıp bir an önce toparlanarak, önlerindeki maçlarda kayıp puanları telafi etmelerini istedi.
"BİRBİRİNİZE SARILIN!"
Ali Koç, takıma yaptığı konuşmada "Futbol çok dinamik. Bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın, kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş tek bir şey var moral! Bu morali de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Özellikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada biz nasıl bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Tam birlik ve beraberlik zamanı. Şikayet mikayet yok, takım olma zamanı. UEFA'dan da playoff'a kalacağız. Sezon sonunda da mutlaka şampiyon olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Birbirinizle kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin." ifadelerini kullandı.