Twente - Beşiktaş maçı için deplasman yasağı kararı!

Beşiktaş'ın Twente ile oynayacağı maç öncesi Hollanda'da flaş bir karar alındı.
Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi.
DEPLASMAN YASAĞI UYGULANDI
Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, "yüksek riskli" maç olarak görülen Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uyguladı. 30 Ocak 2025'te oynanacak maçta siyah beyazlı takımın taraftarları, stadyuma alınmayacak.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti.
Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi.
DEPLASMAN YASAĞI UYGULANDI
Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, "yüksek riskli" maç olarak görülen Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uyguladı. 30 Ocak 2025'te oynanacak maçta siyah beyazlı takımın taraftarları, stadyuma alınmayacak.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti.