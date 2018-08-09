Bafetimbi Gomis'ten maaş ve gol açıklaması

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'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu muhteşem performansla hem şampiyonluğa büyük katkı sağlayan hem de gol kralı olan, maaşına zam istekleri ile son dönemde gündemin ilk sırasında oturmuştu.Tecrübeli oyuncu, tüm bunların üstüne Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçında oynadığı kötü futbol ve kaçırdığı penaltıyla büyük tepki çekti.Maçın ardından hedef tahtasına koyulan Fransız santrforun, son dönemde yaşananlar konusunda kendisinin de hatalı olduğunu itiraf ettiği öğrenilirkendediği bildirildi.