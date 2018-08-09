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Bafetimbi Gomis'ten maaş ve gol açıklaması

Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalinde oynadığı kötü futbol ve kaçırdığı penaltıyla tepki çeken Bafetimbi Gomis, "Bu süreçte çok yanlış anlaşıldım. Ankaragücü maçında başlatacağım gol serisiyle kendimi camiaya affettireceğim" dedi.

Kaynak: Haberturk
Bafetimbi Gomis'ten maaş ve gol açıklaması
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09 Ağustos 2018 09:19
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu muhteşem performansla hem şampiyonluğa büyük katkı sağlayan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis, maaşına zam istekleri ile son dönemde gündemin ilk sırasında oturmuştu.

Tecrübeli oyuncu, tüm bunların üstüne Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçında oynadığı kötü futbol ve kaçırdığı penaltıyla büyük tepki çekti.

Maçın ardından hedef tahtasına koyulan Fransız santrforun, son dönemde yaşananlar konusunda kendisinin de hatalı olduğunu itiraf ettiği öğrenilirken "Bu süreçte çok yanlış anlaşıldım. Ben Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum. Kariyerimdeki ilk lig şampiyonluğunu burada kazandım. Maaş konusundaki taleplerim çok farklı yerlere çekildi. Kupa finalinde ise sadece şanssızdım. Şimdi Ankaragücü maçıyla ligi açacağız. Tıpkı geçen sezonki gibi başlatacağım gol serisiyle kendimi camiaya affettireceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dediği bildirildi.



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