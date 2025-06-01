Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık şartını açıklamasının ardından kongre üyelerinin verdiği imza sayısında büyük bir sıçrama olduğu öne sürüldü.
AZİZ YILDIRIM'IN ADAYLIK ŞARTI
Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada adaylık şartı olarak, Ali Koç'un seçildiği 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti.
İMZA SAYISI 12 BİNİ AŞTI
Sabah'ın haberine göre Aziz Yıldırım'ın bu şartının ardından kongre üyelerinin topladığı toplam imza sayısı 12 bini aştı. Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.
AZİZ YILDIRIM'IN ADAYLIK ŞARTI
Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada adaylık şartı olarak, Ali Koç'un seçildiği 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti.
İMZA SAYISI 12 BİNİ AŞTI
Sabah'ın haberine göre Aziz Yıldırım'ın bu şartının ardından kongre üyelerinin topladığı toplam imza sayısı 12 bini aştı. Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.