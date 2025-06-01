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Aziz Yıldırım'ın aday olmasına son 4 bin imza!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada adaylık şartını açıklamıştı. Aziz Yıldırım, kongre üyelerinden Ali Koç'un aldığı 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti. Peki Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı kaç oldu?

calendar 01 Haziran 2025 09:56
Haber: NTVSpor
Aziz Yıldırım'ın aday olmasına son 4 bin imza!
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Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık şartını açıklamasının ardından kongre üyelerinin verdiği imza sayısında büyük bir sıçrama olduğu öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM'IN ADAYLIK ŞARTI

Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada adaylık şartı olarak, Ali Koç'un seçildiği 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti.

İMZA SAYISI 12 BİNİ AŞTI

Sabah'ın haberine göre Aziz Yıldırım'ın bu şartının ardından kongre üyelerinin topladığı toplam imza sayısı 12 bini aştı. Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı. 

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