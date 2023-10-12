Ayton, Phoenix Suns hakkında "konuşmak istemiyor"

Portland Trail Blazers'ın pivotu Deandre Ayton, eski takımı Phoenix Suns'ta geçirdiği süre hakkında yorum yapmayı reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Ayton, Phoenix Suns hakkında 'konuşmak istemiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 15:33
Portland Trail Blazers'ın pivotu Deandre Ayton, eski takımı Phoenix Suns'ta geçirdiği süre hakkında yorum yapmayı reddetti.

Geçmişte çalkantılı bir ilişki yaşadığı Suns'tan geçtiğimiz yaz Trail Blazers'a takas edilen Ayton, medyanın sorusu üzerine beş sezon geçirdiği takım hakkında yorum yapmayı reddetti.

"Hiçbir düşüncem yok... Üzerine konuşmak istemiyorum."

2018 NBA Draftındaki 1 numaradan seçilmiş olan Ayton, Suns'ın kendisini Milwaukee Bucks'ın Damian Lillard'ı almasına yardımcı olan üç takımlık bir anlaşmaya sokmasıyla, takımın temel taşı olmaktan minimum değer karşılığında takas edilen bir oyuncuya dönüşmüştü.

Ayton geçtiğimiz sezonu 18.0 sayı ve 10.0 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery