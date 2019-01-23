Aytaç Kara, Bursaspor'a şans getiriyor

ALDIĞI SÜRE BAZINDA EN GOLCÜ UMUT NAYİR

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Aytaç Kara, geçtiğimiz sezonun gol sayısına henüz 18'inci haftada ulaşırken, aynı zamanda takımının da ligdeki en golcü oyuncusu oldu.Sezon genelinde ise aldığı süre bazında ortalama en fazla gol kaydeden isim de Umut Nayir.Bursaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Fenerbahçe maçında attığı gol ile birlikte takımının ligdeki en skorer oyuncusu oldu.Bu sezon ligde 4'üncü golün kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, böylelikle geçen sezon ki performansına da henüz 18'inci haftadan ulaştı.Geçtiğimiz sezonu Evkur Yeni Malatyaspor'da geçiren Aytaç Kara, burada sezonu 29 lig maçında 4 gol ve 5 asist ile tamamlarken, Bursaspor ile çıktığı 17 lig maçında ise 4 gol 1 asist kaydetti. Yeşil beyazlılar Aytaç'ın gole katkı verdiği toplam 5 maçı da kaybetmezken; 2 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.Sezon geneline bakıldığında ise Umut Nayir'in de 4 golü bulunuyor. Ligde 3 gol kaydeden deneyimli forvet oyuncusu, kupa maçında da bir kez rakip fileleri havalandırmıştı. Umut Nayir'in dikkat çekici özelliği ise aldığı süre bazında en fazla gol kaydeden oyuncu olması. Umut, bu sezon 685 dakika süre alırken ortalama 171 dakikada bir gol sevinci yaşadı. 2 golü bulunan Diafra Sakho için bu rakam 317 dakika olurken, Aytaç Kara da 377 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon skora verdiği katkıyla öne çıkan Iasmin Latovlevici de 369 dakikada bir gol kaydetti.