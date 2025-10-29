Ayşen Taşkın'ın hedefi altın madalya

Milli boksör Ayşen Taşkın, büyükler kategorisinde yılın son organizasyonu olan Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.



Boksa 13 yaşında başlayan Ayşen, geride bıraktığı 15 yılda kariyerine 4 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası turnuvalarda dereceler sığdırdı.



Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde Suudi Arabistan'da kasım ayında düzenlenecek Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanan milli boksör, 2025 yılını şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.



Ayşen Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 54 kiloda ringe çıktığını söyledi.



Spora 2017-2021 yılları arasında yaşadığı sakatlık ve üniversite eğitimi nedeniyle ara verdiğini anlatan 28 yaşındaki Ayşen, daha sonra kaldığı yerden boks kariyerini sürdürdüğünü belirtti.



"İnanıyorum bu şampiyonada hepimiz altın madalyalar alıp geleceğiz"



Boksta 2025 yılının dolu dolu geçtiğini anlatan Ayşen, "Bu yıl 5 organizasyona katıldık. Kampların, maçların yoğun geçtiği, dinlenmelerimizin çok az olduğu bir yıl oldu. Bu yılın başında Dünya Şampiyonası'na katıldım ve beşinci oldum. Daha sonra Polonya ve Kazakistan'da 'World Cup'lar vardı. Güzel geçti, verimli oldu, tecrübe kazandık. Aslında bu yılın son turnuvası ve yılı güzel kapatmak istiyoruz. Yoğun bir tempoda ilerliyoruz. İnanıyorum bu şampiyonada hepimiz altın madalyalar alıp geleceğiz." diye konuştu.



Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalyayla dönmek istediğini vurgulayan Ayşen, bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Türk kadın boksunda büyük bir ivme yaşandığına işaret eden Ayşen Taşkın, buna Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman'ın öncülük ettiğini belirtti.



Sporculuğun yanı sıra antrenörlük de yaptığını dile getiren Ayşen, şunları kaydetti:



"Kız çocuklarından çok gelen oluyor. Gelenler Sürmeneli ve Çakıroğlu gibi olmak istiyor. Bu süreçte güzel rol model oldular. Bir artış söz konusu. İlerleyen yıllarda güzel bir yere varacağına inanıyorum. Altyapıdan gelenler de çok iyi, hepsi çok güzel başarılar elde ediyor. Umarım ülke olarak daha ileri taşıyacağız."



