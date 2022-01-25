Aydın Büyükşehir Belediyespor, C.S.M. Lugoj karşısında galip!

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-2 kazandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Sadettin Deneri, Arzu Uzatöz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Nicoletti ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Pelin Özkılıçcı, Duygu Düzceler, Stevenson)
C.S.M. Lugoj: Filipas, Sredic, Barakova, Popa, Canak, Celic (Popovic, Gemanariu, Strachinescu, Dubravka, Sakradzija)
Setler: 26-28, 25-16, 25-16, 22-25, 15-10
Süre: 130 dakika (34, 24, 25, 29, 18)
Mücadeleyi Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-2 kazandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Sadettin Deneri, Arzu Uzatöz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Nicoletti ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Pelin Özkılıçcı, Duygu Düzceler, Stevenson)
C.S.M. Lugoj: Filipas, Sredic, Barakova, Popa, Canak, Celic (Popovic, Gemanariu, Strachinescu, Dubravka, Sakradzija)
Setler: 26-28, 25-16, 25-16, 22-25, 15-10
Süre: 130 dakika (34, 24, 25, 29, 18)