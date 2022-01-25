Aydın Büyükşehir Belediyespor, C.S.M. Lugoj karşısında galip!

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, C.S.M. Lugoj karşısında galip!
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25 Ocak 2022 23:27
Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-2 kazandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Sadettin Deneri, Arzu Uzatöz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Nicoletti ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Pelin Özkılıçcı, Duygu Düzceler, Stevenson)

C.S.M. Lugoj: Filipas, Sredic, Barakova, Popa, Canak, Celic (Popovic, Gemanariu, Strachinescu, Dubravka, Sakradzija)

Setler: 26-28, 25-16, 25-16, 22-25, 15-10

Süre: 130 dakika (34, 24, 25, 29, 18)

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