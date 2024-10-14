Avrupa Süper Ligi için flaş açıklama!

Avrupa Süper Ligi'ni tanıtan A22 şirketinin CEO'su Bernd Reichart, proje kapsamında çalışmalarının devam ettiğini ve Avrupa Süper Ligi'ni Eylül 2025'te başlatmak istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Avrupa Süper Ligi için flaş açıklama!
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14 Ekim 2024 19:49
Son güncelleme 14 Ekim 2024 20:04
Avrupa futbolunda 2021 yılında gündeme gelen ve büyük yankı uyandıran, "Avrupa Süper Ligi" projesi için yeni bir açıklama geldi.

Projeyi tanıtan A22 şirketinin ve projenin CEO'su Bernd Reichart, gelecek yıl eylül ayında Avrupa Süper Ligi'ni hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Televizyon haklarının maliyetini düşürmek ve daha iyi bir ürün sunmak istediklerini söyleyen Richart, "Yeni teknolojiler ve bunlara dayalı iş modeli üzerinde çalışıyoruz çünkü taraftarların ekranlarda daha iyi ve daha uygun fiyatlı bir deneyimi hak ettiğine inanıyoruz" dedi.

Yeni Şampiyonlar Ligi formatının insanların beklentilerini karşılamadığını söyleyen ve Bayern Münih'in Dinamo Zagreb karşısındaki 9-2'lik, Borussia Dortmund'un da Celtic maçındaki 7-1'lik galibiyetini hatırlatan Richart, "Bize göre, takımlar eşit şartlarda ve güçlerde oynadığı zaman maçlar daha ilginç olacaktır." sözlerini sarf etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, Nisan 2021 tarihinde Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirdiklerini duyurmuştu. UEFA, FIFA ve futbol dünyasından gelen çeşitli tepkiler ve yaptırım tehdidinin ardından kulüpler, projeyi askıya almıştı.

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