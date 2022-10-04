Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak milli boksörler belli oldu

Karadağ'ın Budva şehrinde 11-25 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli boksörler açıklandı.



Türkiye Boks Federasyonundan alınan bilgiye göre, Karadağ'daki şampiyonada 12 sıkletin 9'unda Türk sporcular ringe çıkacak.



Bu yıl İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olarak organizasyona damga vuran milliler, Karadağ'da da Avrupa'nın zirvesine çıkmak için mücadele edecek.



Antrenörler Nazım Yiğit, İsa Daştan, Baykan Arslan, Cahit Süme'nin yönetiminde Karadağ'da madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:



48 kilo: Ayşe Çağırır.



50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu.



54 kilo: Hatice Akbaş.



60 kilo: Gizem Özer.



63 kilo: Sema Çalışkan.



66 kilo: Busenaz Sürmeneli.



75 kilo: Büşra Işıldar.



81 kilo: Eda Yenilmez.



+81 kilo: Şennur Demir.





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